陳姓男子前年擔任高中老師，他傳訊息給16歲女學生「突然很想要」、「敢不敢做」，且與對方發生性行為，陳男遭解聘且終身不得聘任為教師，他不服提告請求撤銷校方的處分，台北高等行政法院認為，校方處分沒有恣意濫用或其他違法情事，判決駁回陳的請求。可上訴。

本案是因女學生的父親檢舉，陳男傳訊和女學生聊天且和女學生在學校地下室停車場，及陳的車內發生性行為，校方決議解聘且終身不得聘任為教師，陳不服提訴願被駁回，再提行政訴訟，但法官認為解聘、終身不得聘任的處分沒有違誤，判決陳敗訴。