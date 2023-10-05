大陸網紅Sean日前到淡水觀光，為了驗證淡水河是否為淡水，便沾了一口品嚐，接著臉色大變吐掉，直呼是「鹹的」，笑翻一票網友，沒想到YouTuber「韓國歐巴台灣趴趴走」成員也對「淡水河」是否為淡水感到疑惑，未料試喝時驚見有死魚漂浮，當場直接大爆粗口。

YouTuber「韓國歐巴台灣趴趴走」由David、Sam以及Terry組成，日前到淡水觀光時，品嚐許多在地美食，就當三人走到碼頭附近時，突然對淡水河是否為淡水感到疑惑，經過一番討論之後，決定輪流玩推手掌遊戲，由輸的人試喝淡水河，成員David則是淪為最終輸家。

「韓國歐巴台灣趴趴走」成員David試喝淡水河，驗證是否為鹹的。（圖／ 韓國歐巴台灣趴趴走Youtube）

淡水河水面上有許多死魚漂浮。（圖／ 韓國歐巴台灣趴趴走Youtube）

David走到淡水河畔時，驚見有死魚漂浮在水面上，立刻臉色一變大爆粗口：「Oh～Shxt！有死掉的魚，魚的屍體漂浮著」，便硬著頭皮試喝一小口，接著立刻吐掉，雖然一開始矢口否認，最後仍證實確實是鹹的，對此，網友紛紛留言：「吃好，喝好，玩好，要健健康康的呦」、「沒看到你有真的喝到淡水河的水，是不是賴皮」。