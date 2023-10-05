南韓人氣女團BLACKPINK成員LiSA日前登上「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引起爭議；然而，演出結束後，今（5）日她便在社群一口氣上傳10張瘋馬秀舞台高清照，其中幾張更只有穿著內衣褲入鏡，超辣畫面曝光短短幾小時就吸引300多萬名網友朝聖。

Lisa今（5）日首度公開瘋馬秀10張舞台照，其中幾張Lisa只有穿著內衣褲，辣度指數破表，而她也在文中開心寫下這次演出的心得，表明未來仍有演出意願：「這次經歷真是太棒了！感謝每個人讓這成為可能。無論何時需要有人來填補空缺，都可以打電話給我」。

事實上，瘋馬秀是由前衛藝術家貝赫納迪（Alain Bernardin）所創辦，該表演特色是將女性身體、燈光與歌舞結合，因此當Lisa確定挑戰「瘋馬秀」後，備受外界熱議，其中大陸女星徐嬌更怒批該秀是「我只看到被性化的職業女性」。

不過其他BLACKPINK成員仍親自飛往巴黎朝聖力挺，且正式開演後，不少網友從路透照發現她並未全裸出演，因此有粉絲直言挺Lisa到底，尊重她的選擇；而瘋馬秀品牌經理也曾解釋邀請Lisa演出原因：「是希望能夠吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵」。