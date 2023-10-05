中颱小犬來勢洶洶，5日零時起恆春半島開始颳起強風，上午7時許滿州鄉更是颳起17級陣風，屏200縣道電桿倒一排，據台電統計，截至上午8時，屏東縣有1萬6511戶停電，且幾乎集中在恆春半島，台電人員目前正全力搶修中。

據中央氣象署資料顯示，恆春半島5日零時起開始颳起強風，當中九棚從凌晨至上午7時每小時都是17級陣風，滿州也在上午7時測到17級陣風，強風威力大到屏200縣道的電桿倒一排，目前恆春半島處於大停電的狀態。

台電指出，截至5日上午8時，屏東縣有1萬6511戶停電，當中位在恆春半島的恆春鎮6735戶、滿州鄉4582戶、牡丹鄉3045戶、車城鄉1656戶，另還有琉球鄉313戶、萬丹鄉179戶，竹田鄉1戶。

根據最新氣象資料顯示，中颱小犬過去3小時中心近似滯留打轉，目前在鵝鑾鼻東南東方近海，向西移動，其暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。