中颱小犬威力驚人，昨晚颱風眼通過蘭嶼，帶來破壞性強風，最大陣風每秒95.2公尺，達17級以上，創全台歷史紀錄，甚至把測站3支風速計吹爆，氣象粉專直呼「已經逼近龍捲風的風力了！」今天恆春半島及台東南端仍要留意14級以上強陣風；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也有9至12級強陣風。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，蘭嶼昨天晚上9點53分測得每秒95.2公尺陣風，達17級以上，「已經逼近一個正常龍捲風的風力了」；後續雖然有測得更強陣風，不過該測站3支風標都已被吹爆，因此更高數據不列入紀錄。

另外「天氣風險 WeatherRisk」粉專也表示，雖然小犬颱風路徑略為偏南，但是颱風環流很大，整個風場讓各地風勢感受相當明顯，尤其昨晚颱風眼牆掠過蘭嶼時，出現了每秒95.2公尺的瞬間風速，遠超過17級風以上，刷新台灣本島最強的風速數字。

粉專表示，小犬今天清晨來到恆春半島附近時，屏東滿州也出現每秒71.8公尺的瞬間風速，同樣達到17級以上；因為地形效應的影響，台灣海峽沿岸地區從昨天到今天普遍有10級以上陣風，風力非常驚人。