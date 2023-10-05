前台灣高等法院法官高明哲，13年前承審時任最高法院法官蕭仰歸兒子的肇事逃逸案涉嫌接受關說，遭檢方依「枉法裁判罪」起訴，一審判決高明哲無罪，檢方不服提上訴，聲請傳喚當時的受命法官、現任司法院司法行政廳長高玉舜及當時的陪席法官林洲富作證，台灣高等法院合議庭評議後，再決定是否准許。

本案是因蕭仰歸兒子蕭賢綸在2008年10月6日肇事逃逸，基隆地院判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，捐款3萬元。蕭賢綸上訴高院後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜、陪席法官林洲富組合議庭審理。蕭仰歸為讓兒子能考取司法官，向高明哲關說，希望判兒子無罪。

檢方起訴指出，2010年1月5日高院開庭前後，高明哲多次向高玉舜表明很為難，希望「給年輕人一個機會」，企圖改變心證，但高玉舜斷然拒絕，稱最多只能撤銷捐款，高明哲仍強調，「要的不是這個啦，他要的是無罪判決」。

高明哲還向高玉舜說明，稱蕭仰歸曾在他最落魄時施以援手，這份恩情不能不還，兩人交情深厚，他也看著蕭子長大 ，希望取得諒解及認同。

高明哲收到高玉舜的上訴駁回判決後，仍未放棄，表示他也寫一份無罪判決，讓林洲富決定在哪篇判決簽名，高玉舜同意。因林洲富選了無罪判決，合議庭最終改判蕭子無罪確定。

檢方將高明哲起訴後，北院認為，肇事逃逸案的受命法官高玉舜是有罪心證、高是無罪心證，雙方於審理期日後之評議程序中各抒己見、僵持不下，業經合議庭一致供述，其等於相互說服之際，是否曾提及蕭賢綸要考司法官，給年輕人一個機會等情，因雙方各執一詞，林洲富證稱沒聽到，已難認定確有此情。

北院表示，肇事逃逸案高明哲任審判長，依具體卷證進行分析得無罪心證，其理由核無違反證據法則、論理法則情形，陪席法官林洲富亦始終支持該結論，此為形成蕭賢綸無罪之理由，自難以合議庭多數意見與受命法官高玉舜持有罪心證之意見不同，即認高明哲任審判長職務時，有何枉法裁判。

北院指出，檢察官指高明哲違反《刑事訴訟法》之自由心證不得違反經驗、論理法則，或憲法第80條法官應依法審判情節，檢方主張並無實據，自難認定，因檢方所提出的證據，尚未達確信其真實之程度，因此為高明哲無罪之諭知。