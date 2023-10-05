小犬颱風發威，台南市5日停班停課，雖然雨勢小，但帶來的風勢猛烈，北門、學甲等地區有電桿被強風吹斷，造成多戶從昨晚就停電，台電工程人員挑燈夜戰忙搶修。

小犬颱風暴風圈4日晚上已進入台灣東部及南部陸地，強大陣風全台同步有感，陸續造成停電災情；其中，台電新營營業處轄區一度造成1萬6495戶停電，截至5日上午7時止已有1萬4591戶恢復供電，尚有1904戶停電中。

台電新營營業處表示，今天已動員70餘位工程人員、出動昇空車16台、吊臂車9台、其他各類工程車13台及發電機11台等投入搶修，並於上午7時召開搶修應變會議，持續進行電力修復。

台電新營營業處提醒，停電發生時，台電將主動派員搶修，民眾亦可使用「台灣電力APP 」報修或利用台電公司網站「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可以馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便；若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或新營區處停電通報電話06-6335481。