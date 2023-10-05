來自彰化縣鹿港的滑輪溜冰運動18歲女將施沛妤，勇奪杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌，4日深夜她與教練王伯孚等人搭機返台，彰化縣長王惠美與親友團到桃園機場接機，現場氣氛溫馨、熱烈。

施沛妤與教練一入境桃園機場，就受到拉著紅布條的親友團熱情歡呼相迎，在大家掌聲與呼聲中，彰化縣長王惠美為兩人披掛上鮮花花環表達最大的祝賀。

王惠美恭賀施沛妤勇奪亞運金牌，「得金牌逗返來」，是彰化之光、鹿港之光，也是台灣的驕傲，期待沛妤繼續發光發熱、大放異彩，為國爭光。

施沛妤說，看到王惠美縣長、國小校長、教練、曾經幫助他的學長姊，還有很多鄉親，以及為她加油的每一位，很感謝大家的支持，謝謝大家。

教練王伯孚表示，感謝大家不遠千里的為沛妤及中華隊接機，也有許多小選手特別來為沛妤接機，非常感謝大家的鼓勵及支持，彰化縣未來還會有更多優秀的選手，謝謝大家。

施沛妤國小母校文開國小安排遊覽車包車讓親友團北上接機，校長詹雪梅指出，感謝王惠美縣長縣府團隊大力支持，在鹿港打造滑輪溜冰訓練場地培育優秀小選手，不只施沛妤一鳴驚人，今年升六年級的施依岑也連續兩年囊括多項全國賽事冠軍，登上國際賽舞台指日可待。

教育處表示，施沛妤可憑金牌國光獎章獲得中央300萬元獎金，縣府亦將依《彰化縣政府頒發優秀運動員暨績優教練獎助金要點》參加國際比賽第1名，頒發15萬元優秀運動員暨績優教練獎助金。