位在台北市忠孝西路的「基泰忠孝大樓」賣掉了，基泰昨日晚間公告，「基泰忠孝」以總金額為125億元賣出，買方為李姓自然人，令市場好奇李姓自然人真實身分。

根據工商時報報導，市場消息傳出，基泰忠孝大樓買家李姓自然人，可能是去年基泰「國產實業大樓」65億元的買主－桃園大咖建商宜雄建設大股東，外傳是宜雄建設董座賴森源，但此消息尚未被證實。

值得關注的是，宜雄建設董座賴森源，去年同樣用李姓自然人身分，豪砸65億元收購基泰建設旗下維勝國際開發公司的「國產實業大樓」。當時謄本資料顯示，「國產實業大樓」買家變成由私法人「秝新有限公司」登記買下，經比對經濟部公司登記資料顯示，大股東為桃園大咖建商宜雄建設負責人賴森源。

基泰忠孝大樓兩年前，曾以底價百億餘元公開標售，最終流標做收，基泰建設最近爆發「基泰大直」工地嚴重工安意外後，二度公告重啟處分。基泰昨日發布重訊公告，李姓自然人以125億元買下基泰子公司君匯開發及京匯開發兩家持有的基泰忠孝大樓，包含土地448.31坪及建物8,203.94坪，處分利益估約50億元，法人保守估計，依基泰股本43.84億元計算，將貢獻基泰獲利逾一股本。