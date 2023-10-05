腎臟科醫師洪永祥表示，台灣人生活中常見5種毒，分別是吸入毒、黴菌毒、清潔化學毒、加熱與容器毒及經皮毒，很多人可能不知不覺每天都在中毒，年輕時肝腎功能較好，症狀不明顯，但長久下來，輕則傷肝、腎、心、大腦、骨髓和免疫系統，重則癌症，提醒大家要特別注意，其中外食族常用的塑膠袋、美耐皿裝熱食或微波，可能都有致癌的風險。

腎臟科醫師洪永祥昨在臉書粉專上分享，行醫過程中遇到很多找不到病因的懸案，很有可能都是慢性中毒所導致，而生活中常見的5種慢性中毒，第一種為「吸入毒」，二手菸、廚房油煙、燒金紙或裝潢的甲醛等都是，短期暴露恐造成咳嗽、頭痛、眼睛不適、喉嚨痛、打噴嚏、噁心、呼吸不順和心律不整等症狀，長期吸入可能發生氣喘、支氣管炎、肺氣腫與肝腎衰竭，甚至會使心臟病和肺癌的罹患率升高。

洪永祥表示，第二種毒「黴菌毒」，像浴廁黴斑、香港腳的襪子、開封很久的堅果花生或發霉的寢具等。這些黴菌可能引發過敏與氣喘，有些毒性較強的黴菌更可能引起嚴重的肺部病變，甚至造成死亡。因此提醒大家若食物發霉就丟掉，寢具最好一周洗一次，而枕心和棉被可用烘焙機烘，達到高溫殺菌的效果，另浴室若有黴斑要定期清。

洪永祥指出，第三毒是「清潔化學毒」，包括洗衣精、洗衣香氛球、洗碗劑、化學海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除黴劑等，建議提醒盡量選用較天然的產品，且為了預防清潔化學毒，洗衣、曬衣服或清潔浴室時，要注意環境通風。

洪永祥表示，第四種毒是「加熱與容器毒」，用塑膠袋裝熱湯、使用不對的容器像是美耐皿來微波、燒烤油炸食物到焦黑都算。使用不合格的容器裝熱食或微波，容易產生塑化劑導致生殖系統損傷與不孕外，更有致癌風險，而燒焦的食物則含有丙烯醯胺、異環胺、多環芳香氫等滿滿致癌物，千萬不要吃。

洪永祥說，最後一種是「經皮毒」，簡單來說就是透過皮膚進入體內的毒素，洗髮精、乳液、化妝品、酸痛貼布藥膏、提神精油、髮膠、染髮劑等都是。當化學物質接觸了皮膚，透過角質細胞間隙、汗腺或毛囊開口滲透到皮膚內部，部分毒素可能殘留在體內，長期下來不僅可能引起細胞病變、，甚至引發癌症。

洪永祥表示，常見的五大生活毒，除了減少接觸外，可多喝白開水加速排除水溶液性毒素、攝取膳食纖維跟益生菌增加腸道排毒、有氧運動增加排汗排出經皮毒、多攝取五顏六色蔬果增加抗氧化力與肝腎排毒功能。