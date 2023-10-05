根據提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，蘋果（Apple）執行長庫克出售部分持股，扣稅後取得4150萬美元（約新台幣13億5289萬元），為個人2年來規模最大的拋售。

路透社報導，根據昨天提交的文件，庫克（Tim Cook）出售了51.1萬股股票，稅前價值約為8780萬美元。他2021年8月透過出售股票賺了3億5500萬美元。

申報文件顯示，庫克擁有約330萬股股票，價值約為5億6500萬美元。

由於投資人擔憂智慧型手機需求復甦速度低於預期，蘋果股價從7月的歷史高點198.23美元下跌了13%。

蘋果上月推出新的iPhone 15系列產品，但沒有調漲價格，一些業界觀察人士說，這是為了因應全球智慧型手機銷售量下滑。

美國券商KeyBanc分析師今天將蘋果股票的評級從「增持」下調至「持股觀望」，擔憂在美國的銷售增長速度很可能在第4季再度放緩。

KeyBanc指出，由於面臨居高不下的通貨膨脹，可能升級裝置的美國手機使用者減少。

市場研究公司Canalys的報告顯示，2023年北美洲的智慧型手機出貨量預計將下滑12%。