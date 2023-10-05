BLACKPINK成員Lisa日前參加巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引發許多爭議，不僅擔任舞者的Lisa被大陸網友批評，連被拍到去看表演的Angelababy、「最美妃子」張嘉倪都被揚言封殺。昨(4日)瘋馬秀的官方IG跳出替Angelababy澄清：「很遺憾沒看到她來觀賞瘋馬秀」，似有意替Angelababy洗白，而張嘉倪在門口所拍的照片倒是被瘋馬秀IG轉發，證實她確實有來。

Lisa先前高調表示要參與瘋馬秀客串5場，引發網友關於藝術或色情的兩極討論，瘋馬秀的相關人士受訪表示，Lisa當然不缺錢，這次他們也不是捧著高酬勞請她表演，而是她本身就很喜歡瘋馬秀，才會提議想要參與並加入全程規劃，相關人士更強調瘋馬秀代表女性的自豪、自由、好奇心，這次是希望透過Lisa名氣吸引到更多女性客群。

瘋馬秀官方IG澄清沒看到Angelababy觀賞表演。（圖／翻攝自crazyhorseparis_official IG）

對此，先前女星徐嬌開第一槍，寫下：「我只看到被性化的職業女性」，掀起網路罵戰，連徐嬌過去穿泳裝的照片也被挖出，而被指有去看表演的Angelababy、張嘉倪的微博也湧入網友罵聲，眼尖網友推測兩人恐即將被封殺，全因央視旗下的微博已經刪除Angelababy相關微博貼文。

瘋馬秀官方IG認證張嘉倪有觀賞表演。（圖／翻攝自crazyhorseparis_official IG）

對此，瘋馬秀的官方IG昨用黑底白字文表示，他們注意到圍繞Angelababy的爭議，但遺憾的是她並未來看過他們的表演，最後強調還是會很歡迎隨時邀請她。據知，陸演藝人員自律管理辦法中，要求演藝人員不得出現組織、參與、宣揚涉及猥褻、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或黑惡勢力等非法活動，而瘋馬秀這回出事是因為被網友指和色情有關，至於被瘋馬秀官方認證有去觀賞的張嘉倪是否會被封殺？還需看後續回應。