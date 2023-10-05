日本女足4強賽以4比3險勝中國大陸進入決賽，賽後「大和撫子」向對手表示敬意的行為，贏得了大多數大陸球迷的認同，陸媒《搜狐體育》也對日本女足充滿氣度的舉止表達關注。

日本女足挑戰連2屆、隊史第3次在亞運奪下金牌為目標，4強賽交手中國大陸，上半場第12分鐘，中嶋淑乃接獲右路傳中球破門成功，大陸隊則在8分鐘後靠著汪琳琳的頭槌扳平比分，日本隨後展現火力，上半場結束前連灌3球，取得4比1領先，即便大陸頑強抵抗奮力追趕，仍以1球之差不敵日本，無緣金牌戰。

已經是世界盃淘汰賽常客的日本女足，此次亞運派出二軍陣容出征，日本仍順利繼上屆雅加達後再度闖進金牌戰，對手將會是北韓。即便面對滿坑滿谷的大陸球迷，賽後獲勝的日本選手仍向看台上的粉絲致謝，甚至是對大陸板凳區鞠躬，日女足充滿敬意的行為讓引起陸網友熱烈討論。

大陸媒體《搜狐體育》引述網友評論，指出自家球隊與日本出現實力差距的同時，雙方所表現出的氣質也有巨大差異：「中國女足不僅在技術水準、戰術方面落後給日本，且最大的悲劇就是被日本擊敗的時候，就連招呼都不會打。」