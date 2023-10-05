智易9月合併自結營收為48.53億元，月增加6.6%，較去年同期增加7.3%，連二個月創下單月歷史新高；第3季合併自結營收為138.72億元，季增加14.3%，較去年同期增加8.5%，創單季營收歷史新高紀錄；累計1至9月合併自結營收為370.31億元，較去年同期增加9.0%，寫下歷年同期新高。

網通市場今年缺料問題舒緩，智易今年三大產品寬頻固網、智慧家庭及行動通訊表現不俗，其中，寬頻固網較原先預期強勁，也帶動智易第三季營收相較第二季成長達兩位數，整體來看，下半年為網通傳統旺季，智易下半年營運也可望優於上半年。

美國擬砸425億美元佈建高速傳輸，加上規格升級，包括WiFi 6、6E、7等，機上盒方面也開始導入AI，智易也瞄準商機，積極加大營業版圖，今年也增加印度為新生產基地。法人就指出，亞洲市場積極發展網路傳輸，其中印度更積極發展網路寬頻，推升整體強勁需求，隨著智易在印度設置生產基地，將更有助於其強啖印度商機。