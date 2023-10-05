美國將拿大批截獲的伊朗軍火援烏抗俄

美國官員說，就在烏克蘭部隊等著美國和盟國提供更多資金和裝備之際，華府把數以千計繳獲的伊朗武器和彈藥轉交烏克蘭，而這或許有助於減輕烏軍面臨的部分嚴重短缺問題。

綜合外電4日報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）周三宣布，周一已將超過100萬發伊朗彈藥轉交烏克蘭部隊。聲明中說，政府透過司法部對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提出民事沒收索賠，今年7月 20 日取得這些彈藥的所有權。

美國司法部今年 3 月宣布，正尋求沒收海軍從伊朗扣押的100萬發彈藥、數千計火箭推進式榴彈近炸引信，以及數千磅供火箭推進式手榴彈用的推進劑，原本這大批軍火都要走私到葉門，提供給德黑蘭所支持的胡塞叛軍。

好幾個月來，拜登政府都在尋思，要如何將這些存放在美軍中央司令部遍及中東各地設施內的軍火，合法提供給烏克蘭。美軍中央司令部說，在為期兩個月間的攔截非法武器行動中，美國及夥伴共繳獲了5,000件武器和160萬發彈藥。

而新美國安全中心（Center for a New American Security）智庫中東項目主任洛德（Jonathan Lord）指出，歸根結柢，烏克蘭需要各式物資來滿足戰爭需求。雖然這無法解決烏克蘭所有的軍事需要，但將提供關鍵支援。此外，他說，這也可能會對伊朗與俄羅斯的關係產生影響。

洛德並說，一年多來，俄軍拿伊朗的無人機攻擊並殺害烏克蘭平民，而烏克蘭利用繳獲的伊朗武器來保護人民，抵抗俄羅斯的侵略和傷害，可以說是應得的因果報應。此外，這項政策還可能對莫斯科和德黑蘭之間迅速發展的關係帶來更大的壓力。