至上午8點仍有8485戶停電中，而主要停電區域集中在東石、布袋、義竹等地區，台電嘉義區處正全力搶修中。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小犬颱風威力驚人，嘉義縣多個鄉鎮強陣風最多達10級、11級，造成停電災情陸續傳出，至今上午8點仍有8485戶停電中，曾停電戶數最多達1萬6017戶，而主要停電區域集中在東石、布袋、義竹等地區，台電嘉義區處正全力搶修中。

台電嘉義區處表示，昨4日晚間就陸續傳停電災情，主要是沿海地區最強陣風達8至9級，造成許多條高壓電線跳脫，部分地區則有路樹倒塌壓斷電線、電桿傾斜等狀況，台電已動員110多位工程人員、吊臂車等工程車輛50輛漏夜搶修，全力進行電力修復中，但風勢過大，影響復電速度，預期尚在停電中的8000多戶下午可恢復供電。

台電嘉義區處指出，為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，可立即向縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，台電目前除持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以盡速恢復供電。