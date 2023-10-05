中颱小犬昨晚颱風眼通過蘭嶼，帶來17級的恐怖強風，不僅氣象署測站的3支風速計被吹掛，一名網友分享，大哥家在蘭嶼，昨晚小犬颱風一發威，大哥家的4面鋁製大門直接被大風颳走，誇張畫面引起網友討論，不少人看呆直呼「跟狗狗拆家一樣！」

一名網友昨深夜在TikTok上分享一段影片，只見一陣強風吹來，住家的4面鋁製大門就消失了，空蕩蕩的門口，讓大哥全家當場呆住，而原PO也傻眼直呼「太扯了，我大哥的家門直接被帶走！」

從畫面中可見，除了4面鋁門直接被大風吹走，室內也是一片狼藉，地上都是風沙，而在現場目睹門消失的家人們也忍不住直呼「真的太誇張！」

驚人畫面吸引2.1萬人朝聖，不少網友留言討論，「透天屋直接變透風屋」、「小犬也太兇」、「真不愧是小犬，跟狗狗拆家一樣道理」、「這也太哇賽了，要注意安全」、「小狗變瘋狗」、「這下真的是門都沒有」、「這個狗到底是哪個部落派來的！吹成這樣，真的是100分的威力」。