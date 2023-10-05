高端疫苗今年首度加入公費疫苗行列，但新冠疫情期間種種爭議，民眾早已對高端失去信心，不禁質疑「怎麼又是高端？」台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎說，高端流感疫苗是進口原液後在台分裝，安全性和效果皆與他牌疫苗相同。但他也直言，進口別人疫苗的利益很少，不如集中火力在腸病毒71型疫苗，推展到國外，「高端最好不要進口疫苗就沒事了！」

公費流感疫苗2日開打，今年度提供國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌，由於公費疫苗不能自行選擇品牌，不少學童家長表示，寧可棄權帶小孩接種自費疫苗。李秉穎指出，高端疫苗今年是第一次，進口原液後在台分裝；全球有幾十家流感疫苗廠商，除了有一些新世代疫苗免疫效果較好，優先用於長者之外，其他疫苗沒有明顯差別。

李秉穎透露，自己1、2周前和朋友聚會，對方劈頭就問說，聽說高端流感疫苗不安全，可以打嗎？他激動表示「還沒開打你就說不安全，你是聽誰說的？」「明明仿單就有說，和國外疫苗比較，安全性是一樣的！」他認為，這是有一套劇本在進行，先在各群組放消息，造成大家不想打高端，就開始質疑為何不能選擇疫苗。

但外界紛紛質疑，為何高端疫苗首次進口流感疫苗，就能進入公費之列。李秉穎說，公開招標不能限制，頂多私下運作叫業者不要來。他直言，買人家的疫苗來賣，這個做法利益很少，高端不要進疫苗就沒事了，應該集中火力在自行研發的腸病毒71型疫苗，推展到國外，讓台灣高端有名，這個疫苗應該是供不應求的。