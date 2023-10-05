許男駕駛的座車嚴重變形。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市北區和緯路五段與西賢二街口今天清晨5點08分發生一起嚴重自撞車禍，19歲許姓男子昨天半夜駕車載2名男性友人到安平觀夕平台看海，回程時疑車速過快加上風大，自撞路燈，許男送醫急救後不治，警方抽血檢測並無飲酒；另2名友人也分受輕重傷送醫救治，詳細車禍原因仍待警方釐清。

台南今天清晨發生一起嚴重自撞車禍，造成駕駛身亡，車上兩名友人受傷。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

小犬颱風過境，強風吹整夜，據許男的友人表示，一行5人分乘2輛車，相約半夜去安平觀夕平台看海，回程時，許男疑似車速過快加上風很大，不幸發生自撞事故。

消防局獲報後到場，由於整輛車撞擊嚴重已變形，車內3人當下都受困車內，消防人員出動破壞器具才將人救出，許男當場已經沒有生命跡象，送醫急救宣告不治，其他2人則1人意識清醒、1人意識模糊。

台南市警二分局表示，今天清晨5點8分獲報這一起自撞事故，經調查，許姓駕駛載2名友人沿和緯路五段外側車道西向東行駛至事故地點時，自撞路燈肇事，至於詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。