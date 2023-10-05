北投關渡鹹粥店潘姓老闆娘今年6月10日在店內遭槍殺，涉案的51歲周姓男子聲稱老闆娘服務態度很差、「臉很臭」，因此帶槍到店內理論，潘見槍還嗆「你開啊！」他才一時失控犯案，不過，潘女的妹妹說，他曾送紅包求愛遭拒。檢方依殺人等罪向法院聲押獲准至今，今(5日)全案偵結，檢方依殺人罪將周嫌起訴

根據調查，43歲潘女與妹妹自越南嫁來台灣，兩人常用通訊軟體聯絡，潘女告訴胞妹，有男子獻殷勤想追她，還包紅包，但潘女將紅包退還，表示自己有家室，不能答應他的追求。

周在鹹粥店附近租房，平時擔任臨時工，只要有空，一大早就坐在店裡邊吃早餐邊觀察潘女工作情形，讓潘女不堪其擾。今年6月10日下午，周騎機車到店內，質問為何不答應和他交往，並指最近潘女態度驟變，服務不如一般客人，他1個月前某天消費，當時點的餐都沒有送上桌。

周在店裡亮槍，質疑潘女「為什麼這麼凶？」潘女不示弱，還反嗆「你開啊！」周近距離開1槍，直接命中潘胸部，過程不到20秒，潘女送醫不治。周騎車前往三重，將槍枝丟在公園，打算搭野雞車回雲林老家躲藏。

周到了三重，才發現沒有「野雞車」，想起林口可能有客運，搭計程車到林口，但仍找不到客運，於是躲在土地公廟，想等天亮逃亡。但他行蹤已被警方鎖定，凌晨2時許，警方在土地公廟前逮捕半睡的周，並帶往三重起出改造手槍及3發子彈。

警方查出周男有毒品、傷害等前科，家人都在高雄，他一人在台北打零工，他應訊時稱，單戀老闆娘是很久以前的事情，否認有感情糾紛，拿槍到鹹粥店只為「嚇嚇她」，槍枝來源則稱是已故友人寄放。今(5日)全案偵結，周嫌遭依殺人罪起訴。