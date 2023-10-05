51歲周姓男子因追求43歲鹹粥老闆娘不成，又不滿他點了一盤30元的炸豆腐，卻先送給其他客人，新仇舊恨，今年6月預謀殺害越南籍潘姓老闆娘，士林地檢署10月5日偵結，依殺人、非法持有非制式手槍、子彈，起訴周姓男子，全案今上午移審，預計將進行國民法官程序審理。

從事打零工維生的周姓男子，家人居住在南部，平時獨自住在鹹粥店附近，今年3月與潘姓越籍配偶加LINE，不料追求即遭拒絕，5月初到鹹粥店用餐，加點了一份炸豆腐，潘女卻將炸豆腐給了後點的客人，周男懷恨在心，之後朋友取得槍枝以及子彈，6月10日下午1時許，進入店內直接朝潘女胸口開槍，隨即逃逸，潘女送醫救治仍宣告不治。

警方立即展開追捕，發現他搭乘客運，打算到老家雲林躲藏，隔天凌晨在林口一處宮廟逮捕周男，他辯稱是想要拿槍嚇潘女，不料槍枝擊發，沒想要鬧出人命，也沒有安排逃亡路線。檢方訊問後，依殺人、非法持有具殺傷力之非制式手槍、非法持有子彈等罪，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准至今，今偵結起訴。