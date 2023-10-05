小犬颱風來襲，今天全台共18縣市停班課，其中台中市今也放颱風假，不過各家百貨公司皆「正常營業」。新光三越昨天大門被強風吹破，緊急修復後，今天將迎接周年慶首日；另外中友百貨、台中廣三SOGO及大遠百都正常營業。

台中市長盧秀燕昨宣布今停班停課，希望民眾非必要別外出，不過許多市民一早發現天氣不錯，「賺到颱風假」。據《自由時報》報導，台中新光三越、中友百貨及廣三SOGO、大遠百等各大百貨公司，上午8點起陸續宣布今天正常營業。

許多網友紛紛到盧秀燕臉書留言「沒風沒雨也放假」、「很適合逛街的好天氣，謝謝市長，周年慶開跑！」也有人無奈表示，「台中百貨業真是死要錢，硬要營業，小小員工的命實在不值錢，真是可悲。」

中央氣象署指出，今天是小犬颱風影響台灣最明顯的時間，東半部、恆春半島及南部山區有局部豪雨或大豪雨；南部平地及中部山區的降雨也會轉趨明顯，北部、南部及中部山區有局部大雨或豪雨；中部平地降雨相對較局部。