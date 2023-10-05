基泰忠孝大樓位在台北市忠孝西路、重慶南路口，基地面積448.305坪，樓層面積約7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪，基泰忠孝大樓為地上37樓、地下6樓的複合式商業摩天大樓。

基泰前8月營收2.63億元，年增5.34%，基泰大直建案釀鄰居公寓塌陷後，目前此案和基泰碧湖、反基泰大安、基泰磺溪等4筆個案皆被勒令停工，未來完工交屋入帳時間是否會受到延遲值得關注。

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