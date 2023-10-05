基泰(2538)台北車站前「基泰忠孝」大樓以125億元售出，處分利益預估約50億元，以股本43.84億元推算，每股貢獻可望高達11.4元。基泰今(2538)日股價衝高漲停開出，但因開盤10分鐘內，就有逾2000張掛漲停價等賣出，漲停時開時關，成交量居大盤之冠。