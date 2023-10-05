9月市場利空消息不斷，全球股市震盪下跌，美股三大指數月線收黑，標普500指數、那斯達克指數分別跌4.9%及5.8%，均創下2022年12月以來最差單月表現；道瓊工業指數跌幅3.5%，也為今年2月以來最慘淡月份。台股9月也下跌1.69%，月線連吞兩黑，且失守季線及半年線。

儘管如此，許多投資人依然無懼逆風，仍大膽進場

上週股民數成長最多的前三大ETF，第一名依然由復華台灣科技優息(00929)拿下，顯示即使9月19日除息後，00929買盤動能仍強勁，受益人數上週增加18,546人，位居全市場冠軍；第二名及第三名分別為群益台灣精選高息(00919)的11,765人、元大美債20年(00679B)的6,126人。

00929是今年ETF大黑馬，可以說是紅到發紫，除了是全ETF市場受益人數周增冠軍，同時也奪下受益人數年增、月申購、年申購、日成交量、5日均量等…六項，全奪下ETF市場冠軍，用「史上最狂、空前絕後」來形容它一點都不爲過。

尤其00929已經連續13天居全ETF市場日成交量冠軍，也是今年官股最愛霸榜第一名，無論是買超張數或金額，均是八大行庫連續12周股票型ETF買超冠軍。

(表/復華投信整理)

截至9月28日止，00929受益人數已超過38萬人，僅次於00878，0056、0050，為全市場第四名；規模則已超過811.5億元，位居全市場第11名。

台股首檔主打「月月配息」的00929在蘋果熱潮中也意外湊了熱鬧。觀看蘋果股價今年以來一度漲破 50%，市值突破三兆美元，且8月以來台股累積投信搶進 562.47 億元資金，看得出來這股漲幅力道有從 AI 概念股轉移到蘋概股，科技類股的發展和成長真的只會換不會斷。

其中，百分百成分股皆為科技股的高股息ETF人氣王復華台灣科技優息（00929）也因此搭上這股蘋果熱。持股當中，蘋概股相關的PCB（Printed Circuit Board, 印刷電路板）例如：健鼎、華通、臻鼎等，都是值得後續長期期待。

試算一下，預估00929年化報酬率約7.5%，而iPhone新機約30,000元，往回推算要是投入40萬存股的受益人就有機會年年換新機（以10月4日市值計算，00929市價17.34元為23張）。

果迷們若想要存股同時還能年年換iPhone，不妨考慮早先入場為明年的換機潮預作籌謀準備。復華官方公告將於10月24日進行第4次除息，每單位配息金額仍維持0.11元，以10月3日收盤價估算，年化殖利率仍有7.6%水準，預估除息前，將持續吸引買盤湧入，10月規模有機會打入市場前10大，甚至今年可望晉升為千金級規模。19日將進行除息，因此有意願加入蘋果熱的存股果迷們前一日切記要跟上步伐。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。