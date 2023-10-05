中俄關係持續增溫，兩國民間互動往來出現高速發展。俄羅斯駐中國大使館引述俄羅斯旅遊業聯盟主席烏曼斯基的話表示，俄羅斯和中國之間「互訪」的遊客數量可望在2024年提升至新冠疫情前水準。

俄羅斯衛星社報導，烏曼斯基4日在俄羅斯「旅遊業基礎設施發展」地區論壇非正式會談上表示，「我認為，我們完全有可能大幅增加俄中兩國遊客人數，並超過2019年水準。今年可能無法實現，我認為，明年有可能」。

報導據俄羅斯經濟發展部預測，2023年俄羅斯和中國「互訪」遊客數量將達50萬人左右。2019年新冠疫情前，遊客數量達到400萬人，中國赴俄遊客和俄羅斯赴華遊客各有200萬人左右。

俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）表示，俄羅斯已為迎接中國遊客做好了充分準備，但中方目前仍存在一些中國遊客赴俄免簽遊的技術問題。

8月1日，俄羅斯和中國重新恢復了互免團體旅遊簽證制度。俄羅斯旅行社協會9月初指出，俄羅斯遊客僅可在遠東地區實現赴中免簽遊，中國赴俄免簽團體游尚未啓動。9月6日，中國駐俄大使張漢暉表示，中國和俄羅斯正在就依照免簽協議組織團隊遊面臨的問題進行討論。