網紅鳳梨先前力挺刺青師好友，無奈真相曝光後大翻車，慘遭網友圍剿，讓他沉寂一段時間鮮少曝光，沒想到昨(4日)突然拋出震撼彈：「我建議兩位都先去驗一下愛X」，掀起網友熱議。

鳳梨先前遭狂挖黑歷史，氣到向酸民撂下狠話：「管好自己、莫渡他人」，沒想到昨(4日)突然拋出震撼彈，只見他先是爆料：「有沒有翻車其次，我建議兩位都先去驗一下愛X」，隨後又發文疑似向某人喊話：「早就叫你不要整天想著害人，畢竟你自己才是最糟糕的那個，前些日子才開始狗咬狗，現在又有新的事情，但是也還沒有結束，只是個開始，等著吧，做人還是不要那麼沒品比較好」，似乎暗指有人在背後搞小動作。

鳳梨接著在貼文底下留言：「前些日子揪謀贏，沒空岔小你們，最近忙完了」，似乎表明自己也要開始反擊對方，對此，網友紛紛留言：「李組長眉頭一皺，案情並不單純」、「叔叔的八卦力總是猛，每次都沒跟到，這次要跟上腳步」、「這世界不就是這樣，弄來弄去，最愛弄自己人，看別人不好，自己就好過了」、「小人頗多，果然鳳梨人紅是非多」。

鳳梨先前不滿挺刺青師好友女兒疑似被保母虐死，第一時間出面力挺，未料真相曝光後卻大翻船，對此，他公開向保母一家道歉，並坦言當時自己過於衝動，接著強調：「不要再找我幫忙什麼了，我已經沒辦法再幫什麼，幫忙惹得自己一身腥，真的很累了」，一句話道盡心中無奈。