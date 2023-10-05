國民黨台北市議員徐巧芯5日受邀上《千秋萬事》直播節目，公開另一段錄音檔指出，前海軍顧問郭璽曾承諾韓國顧問，「你先進來就先給你3億」。她痛批，前海軍顧問憑什麼對政府預算上下其手，真正掏空國家、賣台的不就是郭？她也點名潛艦國造小組召集人黃曙光出面對郭說法表態，而不是話說一半就消失。

徐巧芯公布的「錢見國造EP3.5」錄音檔中，郭璽對韓國顧問承諾會先給3億，剩下的錢會再想辦法，看看他們團隊7人是否有能力。她表示，所謂找別的錢，就是從政府預算裡拿，為何前海軍顧問能動用政府預算，只憑幾張紙及合作意向，就能拿到3億，真正叛國、掏空國家的不就是郭，「浪費國家納稅錢有不當權力本身就是賣台」。

徐巧芯指出，韓國技術人員回國後被抓，就是因為郭璽要他們簽AB約，表面上說做水上艦艇，實際做的卻是水下。她質疑，這種方式是否獲得韓國許可，韓國不是不能讓台灣做潛艦國造相關業務，但承諾該怎麼做就該怎麼做，韓國人當然也不能自己做出叛國行為，就是因為郭璽教唆他們，沒有言明風險，返國當然很容易被抓。

徐巧芯說，這種模式在小吃快篩、超思時就經歷過，正是因為這次破局，才能讓民眾一窺這些公司是如何透過關係取得政府標案、大額利益。她說，事涉技術方面當然是國防機密不能公開，但不代表其他國防事項不用公開受監督，就是因為不公開透明，才會有讓人上下其手、疊床架屋甚至私相授受的空間。

徐巧芯也點名黃曙光表示，應該對自己找來的海軍顧問言行表態，且黃曾表示有立委將機密外洩給中共大使館，就應該出面把事情說清楚。