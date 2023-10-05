「台灣第一帥」王陽明與蔡詩芸過去被封為地表最閃夫妻，近來卻傳出因女兒教育問題冷戰分居，王陽明被問到此事不否認，但希望外界給兩人處理私事的空間。近日，蔡詩芸曬出表演後和老公擁抱的照片，昨(4日)晚間又進一步曬出全家到沖繩旅行的照片，可見王陽明和「最強小三」女兒一起望著水族箱，間接宣布家庭氣氛已經和好如初。

王陽明和蔡詩芸過去分合多次，8年前復合結婚並生下一女，兩人過去常在社群網站秀恩愛，近期卻被發現互動變少，週刊報導王陽明和蔡詩芸躲不過一般夫妻生下小孩後會有的紛爭，因教育觀不同鬧翻，蔡詩芸的母親太過溺愛外孫女，曾有意送百萬名錶當生日禮物，在旁人勸阻下，蔡母才決定讓步等外孫女18歲成年後再送，蔡詩芸挺媽媽，王陽明則很無奈。

對此，王陽明先前出席活動表示這是私事，沒有需要跟大家公布的事情，會以女兒的想法為第一考量。而蔡詩芸表示，由於家務事沒有涉及公眾利益，不方便公開，也不想佔據媒體版面，是否還相信愛情？她直言：「我一直以來都覺得幸福是自己給的」，隨後曬出夫妻倆一起看馬龍演唱會的認證照。

蔡詩芸曬出王陽明和女兒背影。（圖／翻攝自dizzydizzo IG）

近日蔡詩芸登台表演，分享在後台跟王陽明合影，昨又進一步透露全家人到沖繩旅行散心，王陽明和女兒的背影照看來相當溫馨，看來真如王陽明所說，兩人會去解決眼前的問題，感謝大家關心，「We will be ok」，也讓支持兩人的粉絲鬆一口氣。