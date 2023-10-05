●蘋果周三上漲0.73%，收在173.66美元，儘管遭KeyBanc以估值過高以及預期在美國銷售放緩為由，調降其投資評級至「與大盤一致」。

此外，根據周二提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，蘋果執行長庫克賣出51.1萬股蘋果股票、套現約4100萬美元，為兩年多以來力道最大的一次減持。目前庫克仍持有蘋果股票約328萬股。其他蘋果高層也披露持股變動，資深副總裁Deirdre O’Brien和Katherine Adams分別賣出約1130萬美元的蘋果股票。

另一項相關消息是蘋果已發布iOS 17.0.3軟體更新解決iPhone 15系列手機的過熱問題。蘋果表示，手機過熱問題與iPhone 15 Pro高階機型採用最新的鈦金屬外框無關，也與iPhone 15改採Type-C充電口無關。

●福特汽車幾近收平，儘管其第三季美國汽車銷量增長近8%，但工會的罷工行動尚未落幕，使其生產與營運前景蒙上陰影。

●谷歌母公司Alphabet周三上漲2.12%，收在135.24美元，儘管美國司法部指控谷歌濫用其在搜尋與廣告領域的主導地位，以不公平的方式推升廣告價格。