新竹大遠百今天則在臉書公告正常營業、威秀11點營業。（截自遠東百貨 新竹大遠百臉書）

小犬颱風來襲，新竹縣市政府昨晚宣布今日停止上班、上課，新竹人暌違4年終於等到颱風假，早上雖未下雨但可感受到風強，今日包含巨城、SOGO百貨新竹店、大魯閣湳雅廣場、晶品城購物廣場等百貨皆宣布停止營業，新竹大遠百則正常營業，威秀影城則在11點營業。

新竹縣市政府宣布停班停課，新竹人睽違1499天終於放颱風假，目前新竹天氣無雲、無雨，接近10點時甚至可看到陽光露臉，但仍能感受到風力頗強，也陸續傳出包括公道五路、金山街上有路樹倒塌，大賣場外機車全被吹倒、招牌掉落等。

而新竹市SOGO百貨新竹店開第1槍，昨晚宣布5日停止營業，新竹市包括巨城和大魯閣湳雅廣場今早也都跟進宣布暫停營業1天。另外，外送平台也因應停班課公告，目前都已關閉暫停外送服務。

新竹市SOGO百貨新竹店昨晚一宣布今天暫停營業，不少網友在下方大讚是「佛心企業」，紛紛留言「很讚，讓員工可好好休息」、「很棒，安全第一」，接著今早巨城也跟進，也有網友笑說「昨天版上一堆人相約巨城見」，讓想趁颱風天逛巨城的民眾失望了。

新竹大遠百今天則在臉書公告正常營業、威秀11點營業，也提醒外出的朋友請注意安全。由於今天也是周年慶預購第1天，也有網友直呼「逛起來」、「要往新竹遠百衝了！」「至少還有地方可去，太棒了。」