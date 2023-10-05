標普全球公布，香港9月採購經理人指數（PMI）為49.6，稍低於8月的49.8，連續3個月低於50榮枯線，反映私營經濟景氣持續轉差，更受颱風蘇拉影響。

綜合港媒報導，調查指出，訂單持續減少是景氣下滑的主要原因。企業9月新接的業務量連續3個月萎縮，創去年同期以來最大跌幅；至於從海外及中國大陸新接的訂單量亦見疲弱。

企業持續縮減經營活動，以製造業減產幅度最大。積壓工作量由跌轉升，颱風造成多區淹水，導致投入品交貨延誤轉趨嚴重；為應付員工短缺，企業開始增聘人手。

同時，原材料價格、運輸成本及員工薪資持續上升，上月整體投入成本再度攀升，企業將部分升幅轉嫁客戶。

展望未來1年業務前景，企業維持看淡，對採購普遍審慎，並憂慮競爭加劇、成本飆升、經濟轉差等因素。

標普全球指出，新訂單跌幅擴大，進一步突顯更廣泛的需求問題。投入成本通膨減慢，成本壓力有跡象下降，但企業看淡來年業務前景，可能進一步打擊營商信心。