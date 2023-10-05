小犬風超強！苗栗陸續傳出20起路樹倒塌等災情 10:012023/10/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小犬颱風來襲，造成苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風來襲，造成苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，倒伏樹幹占據路面。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 小犬颱風來襲，造成苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，當地民眾趕往清理。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 「小犬颱風」侵襲台灣，苗栗縣政府4日晚間宣布5日停班停課，至5日上午9點為止，小犬颱風帶來強勁風勢，苗栗縣消防局已接獲災情報案共20起，多為路樹倒伏為主，其它零星案件為電杆及路燈毀損，尚未獲報特殊重大災情。 其中，苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，壓到土地公廟旁鐵皮屋，造成鐵皮屋頂略為受損，傾倒樹幹占去整個路面，當地里長及救難協會人員趕往鋸除清理後恢復交通。 #小犬颱風 #路樹倒塌 #苑裡鎮苗50號鄉道石鎮里土地公廟 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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