小犬颱風來襲，造成苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，倒伏樹幹占據路面。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

小犬颱風來襲，造成苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，當地民眾趕往清理。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

「小犬颱風」侵襲台灣，苗栗縣政府4日晚間宣布5日停班停課，至5日上午9點為止，小犬颱風帶來強勁風勢，苗栗縣消防局已接獲災情報案共20起，多為路樹倒伏為主，其它零星案件為電杆及路燈毀損，尚未獲報特殊重大災情。

其中，苑裡鎮石鎮里2鄰苗50號鄉道旁土地公廟，廟後方一棵百年老楓樹因不堪強風吹襲傾倒，壓到土地公廟旁鐵皮屋，造成鐵皮屋頂略為受損，傾倒樹幹占去整個路面，當地里長及救難協會人員趕往鋸除清理後恢復交通。