藍白合近日備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出比民調，輸的退選，昨又改口稱，贏的自己決定副手。國民黨台北市議員徐巧芯今表示，輸的退選或許得不到另一邊選民支持，但在比民調之前還有很多事情可以事先協商，且不應提早公布比民調時間，防止民進黨從中干預。

徐巧芯表示，她認為民調輸的不一定要退選，正如蔡英文總統之前讓民進黨總統參選人賴清德擔任副手一樣，比民調輸的不退效果可能較佳。她提到，若要比民調也不宜太早進行，現在應讓雙方各自努力拉抬自己聲勢，壓線再比民調效果會更好。

徐巧芯說，除了總統層級以外，也不能放棄藍白合其他面向的構想，如分區或不分區立委或內閣組成，都有可以合作的空間，但前提是雙方彼此尊重，目前應讓雙方黨主席去磋商，她也提到，若是雙方參選人見面藍白合氣勢就會上升，不只在總統層級，在立委等比較容易的方面都已經開始有藍白合趨勢。