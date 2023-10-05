大陸經濟復甦之路坎坷，連帶影響全球景氣，研調機構與智庫發布報告指出，大陸的經濟不景氣並不是受到疫情等周期性因素影響，而是國家經濟體系改革失敗所造成的，喊話當局進行改革與整頓，修正干擾、限制企業經營與消費的措施。

南華早報報導，榮鼎集團（Rhodium Group）與智庫大西洋理事會（Atlantic Council）聯合發布的研究報告，預計今年大陸的經濟成長率將低於4%，落在多數國際機構預計的數據低標，同時也低於北京設定的5%目標。

報導提到，經濟成長率放緩代表大陸取代美國成為世界最大經濟體可能性下降，不會在本世紀發生，更不可能是在未來十年。大陸經濟面臨的問題，包括房地產暴跌、地方政府債務激增、私營與外國企業信心疲軟，以及人口迅速老化等，引發大陸可能重蹈日本長達十年經濟停滯的擔憂。

專家們一致呼籲當局進行改革，中國產業發展促進會學術顧問兼首席經濟學家魏加寧表示，「大陸避免日本化的唯一機會是抓住改革的機遇，如果能做到這一點，就能獲得改革紅利並刺激經濟成長。」

中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民也提到，整頓政策確實是一項改革，要認真梳理疫情期間的一系列措施，並針對那些違背市場資源配置、干擾、限制企業經營和消費的措施進行糾正。