義大利警方當地時間4日逮捕33人，為據稱為光榮會黑手黨等毒品走私集團洗錢5000多萬歐元（約合新台幣16億9964萬元）的中國貨幣經紀人網路進行新一輪打擊。義大利警方表示，此案一個特別之處在於光榮會和提供金融服務的中國人實體之間建立了聯繫。

路透報導，在羅馬領導這次最新調查的義大利財政衛隊員警上校魯伊（Francesco Ruis）說，在金融活動中追蹤到的5000多萬歐元並不能反映事件的真實規模。「這是我們從2020年到2022年跟蹤到的，但調查無法追蹤所有行動。就像盯梢一樣，你只看到發生的20％」。

義大利財政衛隊警方在聲明中說，他們在羅馬和義大利其它6個城鎮逮捕了33人，包括7名中國人，控罪是為毒品走私和洗錢的有組織犯罪陰謀。他們還從負責海外資金轉移的所謂「錢騾」處搜剿了大約1000萬歐元現金。歐洲刑警組織聯合調查組2021年破獲的一個平台上的加密聊天對調查提供了幫助。

魯伊指出，「兩個中國經紀人通過中國的三角定位和虛構的商業購買進行交易，同時使用所謂錢騾坐飛機把現金帶到中國」。

報導指，幾項近期的調查顯示，義大利毒品集團更多使用非法的中國貨幣經紀人網路來掩飾跨境付款。經常被稱為飛錢的轉移方法涉及在義大利一個貨幣經紀人那裡存一筆錢，網路中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同樣的錢款。

這起最新案件的核心是洗錢，涉及首都羅馬埃斯奎利諾（Esquilino）區的華人服裝和時裝附件的進出口商業。報導指，上述商家作為非法金錢的搜集中心，最終匿名隱蔽地轉到中國。警方說，飛錢方法不涉及客戶金錢的物理轉移，客戶只需購買供應方的銷售毒品，但中國是金錢的最終目的地。