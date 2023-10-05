鄭寶清4日現身民眾黨自製網路節目《踢批批開講》，大批民進黨。（摘自民眾之聲YT／楊亞璇台北傳真）

民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清去年爭取代表民進黨參選桃園市長未果，最後脫黨參選遭民進黨開除。而鄭寶清不僅在8月現身民眾黨4周年黨慶，近日更動作頻頻，參與民眾黨內訓課程，還大方上民眾黨直播節目，據知情人士指出，鄭寶清近日已經加入民眾黨，爭取不分區。

鄭寶清去年積極爭取民進黨提名參選桃園市長，但民進黨徵召林智堅後，鄭寶清憤而脫黨參選，遭民進黨開除黨籍。鄭寶清持續抨擊林智堅的論文抄襲爭議，最後林智堅退選，改由鄭運鵬上陣後，鄭寶清仍大酸「走一個抄襲的、來一個挺抄襲的」，而去年也一度傳出鄭寶清會取代立委賴香伶代表民眾黨參選桃園市長，但最終鄭仍以無黨籍身份參選，但鄭寶清與民眾黨的互動，一直是外界關注焦點。

鄭寶清今年8月6日曾出席民眾黨4周年黨慶，鄭低調坐在第一排參與活動。不僅如此，據掌握，鄭寶清10月2日擔任民眾黨講師，前往位於新北新莊的柯文哲競選總部，為區域立委參選人團隊上課，內訓課程主題為選舉實務講解，緊接著，鄭寶清4日現身民眾黨自製網路節目《踢批批開講》，大批民進黨。

鄭寶清在節目中指出，自己當時是桃園黨外聯誼會第一屆會長，他代表民進黨去領政黨證書。他說，很多年輕人說要支持柯文哲，他問年輕人為什麼？年輕人說，所有黨都在貪汙，只有柯文哲不貪汙，這就是很大的吸引力，新竹市長高虹安被打成這樣，高虹安貪汙40萬，但是民進黨貪汙幾億、幾百億為什麼不去抓，當初去對抗國民黨就是貪汙舞弊，追求台灣民主自由才去從政，後來民進黨卻走樣了。

鄭寶清也批，高端疫苗合約封存30年，表示裡面弊案很多，蛋要不要封存30年？「這些壞蛋把人民當笨蛋，叫我們吃混蛋，哪裡有道理？」再轟民進黨專制、腐化，不是愛鄉土，而是愛新台幣。

鄭寶清說，把權力給一個政黨4年、8年，這個黨不好就換一個不會貪汙舞弊的柯文哲來，讓柯文哲有機會，給柯機會就是給年輕人機會，希望年輕人響應寧靜的社會革命。他坦言，自己本來對柯文哲很不滿，慢慢看到柯文哲的主張而轉變。

黨內人士說，鄭寶清對於民進黨執政現狀不認同，現在確實相對比較認同民眾黨，鄭寶清近日已經加入民眾黨，爭取不分區。

鄭寶清接受《中時》電訪時低調表示，「這個事情我不好回答，會不會讓我做不分區，都是上面去決定的，我們也沒有去爭取」。對於是否有入黨？鄭寶清證實，自己有申請入黨，詳細申請時間不曉得，都是祕書在處理，有進一步消息再報告。

對於入黨原因，鄭寶清說，柯文哲與民眾黨有一些理念不錯，認真的從政態度、為百姓做事的精神等，他都很認同，8月民眾黨黨慶時開始慢慢接觸民眾黨想法，當時還沒有入黨，慢慢了解柯文哲理念之後，最近才申請入黨。

另外，同樣身為民進黨創黨元老的民進黨前主席許信良弟弟、前立委許國泰日前現身柯文哲在高雄舉行的廟口開講，直呼不能讓民進黨再執政，他願意支持柯文哲。據了解，接下來柯文哲將於8日在台北萬華廟口開講，許國泰也將站台，而未來柯文哲在各地方廟口開講，鄭寶清都有可能會出席，場次仍在安排中。

民眾黨發言人李頂立說，鄭寶清近日有參加民眾黨直播專訪節目，接下來確實有規畫在實體活動上面，繼續發表意見以及對於政治上的期許。至於鄭是否入黨，民眾黨並不會主動對外透露。