依長照法規定，受僱於失能者家庭從事看護工作者的外國人，雇主得為其申請接受中央主管機關所定補充訓練，但立委吳玉琴說，該法從2016年上路，但去年全年集中訓練人數掛零、到宅訓練也僅有6件，成效不佳；勞動部部長許銘春坦言，由於僱主需要照顧服務，讓看護工受訓有困難，會推動線上加強照護技巧。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議勞動部預算案。

立委吳玉琴說，外籍看護工在國外受訓，但外界擔心訓練不紮實，因而2016年長照法新增「補充訓練」，讓僱主可以為看護工申請訓練，但去年集中訓練掛零、到宅服務只有6人，等於是沒有什麼人來申請，難處在於僱主有照顧需求，建議移工上課應與長照喘息服務或照顧服務搭配，讓資深照服員協助，並把補充訓練納入中階技術人力的必要條件。

許銘春說，執行有其困難點，法律規定「得」，雇主需要照顧讓看護工有困難，會推動線上加強照護技巧。