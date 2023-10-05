嘉義縣路樹傾倒、電線掉落、鐵皮、帆布吹到路中間等災情通報逾50件。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小犬颱風自昨4日起吹起陣陣強風，在嘉義縣有多人因風太大自摔、閃避路樹或被路樹砸傷，受傷人數至今上午8點已達7人，其中2人因頭部受傷、肩胛骨骨折傷勢較重住院中，另全縣路樹傾倒、電線掉落、鐵皮、帆布吹到路中間等災情通報逾50件，布袋鎮東港里一戶人家的屋頂還被大風吹走，不得不投宿附近旅舍度過颱風夜。

根據嘉義縣災害應變中心統計，受傷7人包括義竹鄉8旬老婦因風大騎車摔倒、太保市女騎士、朴子市男騎士被路樹砸傷、82快速道路路樹倒塌造成車輛追撞等意外，其中2人因傷勢較嚴仍在醫院治療中。