墾丁大街李姓民眾提供

中颱小犬今5日8時20分登陸肯冰鵝鑾鼻，零時起恆春半島開始颳起強風，上午包括恆春、墾丁市區及滿州鄉更是颳起17級陣風，當地道路監視器曝光，可從畫面中看出，強風夾帶強勁驟雨襲擊整個恆春半島，道路上的車輛搖搖欲翻，全都放慢速度行駛深怕遭到吹翻，畫面相當駭人。

其中最慘的是屏200縣道，位於7公里處電線桿幾乎全倒，電線在半空飄盪，險象環生。據台電統計，截至上午8時，屏東縣有1萬6511戶停電，且幾乎集中在恆春半島，台電人員目前正全力搶修中。

恆春強風破表「車怕吹翻」，墾丁大街滿目瘡痍 ，行駛車輛都險遭吹翻。(翻攝自LOOK即時影像)

駭人畫面曝光！恆春強風破表「車怕吹翻」 墾丁大街滿目瘡痍

墾丁大街上的店家招牌，在強風襲擊下四處掉落吹散，整條街滿目瘡痍，當地民眾嚇得表示，幾十年來第一次看見那麼恐怖的颱風，「小犬根本和瘋狗沒兩樣」。

根據最新氣象資料顯示，小犬上午9時已在鵝鑾鼻西方20公里處，目前仍在打轉，，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅，不排除會第二次登陸。