恆春半島上午7時颳起17級陣風，不僅滿州鄉電桿倒一排，連墾丁大街的頂樓加蓋鐵皮屋都被吹掀。（墾丁大街李姓民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱小犬5日上午8時20分從屏東鵝鑾鼻登陸，但又馬上回到海面，後續因受地形影響、颱風結構重整，導致路徑出現不規則移動，而截至上午9時許，恆春半島風勢較先前緩，但也有14級陣風；恆春半島上午7時颳起17級陣風，不僅滿州鄉電桿倒一排，連墾丁大街的頂樓加蓋鐵皮屋都被吹掀。

據中央氣象署資料顯示，恆春半島5日零時起開始颳起強風，當中九棚從凌晨至上午7時每小時都是17級陣風，滿州也在上午7時測到17級陣風，強風威力大到屏200縣道的電桿倒一排，墾丁一帶也有9至15級陣風，墾丁大街上某民宿的頂樓加蓋鐵皮屋也被吹掀，好險沒造成人員受傷，目擊者直呼：「阿彌陀佛有保佑！」

墾丁大街因強風肆虐，導致招牌、鐵皮滿街飛，現場滿目瘡痍，店家擔憂不已。

根據最新氣象資料顯示，中颱小犬5日上午8時20分左右掠過鵝鑾鼻，目前在鵝鑾鼻西方近海，繼續向西轉西北西移動，其暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。