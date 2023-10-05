杭州亞運羽球個人賽5日進入8強賽階段，世界排名第12的台灣組合「麟洋」李洋／王齊麟面對世界排名第1的印尼組合亞飛安（FAJAR ALFIAN）／亞迪安托（MUHAMMAD RIAN ARDIANTO），雙方打出精彩的內容，且許多分都是多拍來回，4位球員也展現防守端頑強的意志，「麟洋」兩局局末關鍵都有掌握，最終21比19、21比18取勝、前進4強，比賽結束當下，兩人也重現經典的「聖杯」慶祝動作。

雙方過去交手過6次，印尼組合4勝2敗較佔上風，雙方上一次交手在今年7月底日本公開賽男雙準決賽，當時「麟洋」直落二取勝，這次過招，第1局雙方數次互換領先、平手，王齊麟一次發球落點不錯正好在界內，印尼組合判斷失誤沒打，也讓「麟洋」11比10領先進入技術暫停，回到場上兩邊人馬持續拉鋸，好幾分多拍來回，兩邊也打得相當有耐心且頑強防守，後段關鍵時刻印尼組合幾次回球給了中華隊機會，因此連得3分20比18獲得局點，「麟洋」以21比19率先收下一局。

第2局前段李洋／王齊麟曾4比7落後，不過在對手一段小亂流下追平，接下來兩邊的過程和首局也類似，沒有一方可以一口氣瞬間拉開差距，都在不難追上的範圍，「麟洋」在技術暫停前連得3分超前，再度以11比10小幅領先進入技術暫停，下半局印尼組合也持續展手法上的變化及一些假動作要混淆「麟洋」判斷，其中一分兩邊又是多拍來回，「麟洋」防守拚救了好幾球，李洋還魚躍救球，不過印尼組合打出幸運擦網過網球，也讓李洋小小氣餒了一下，不過「麟洋」很快振作，和對手又是一番分數拉鋸，「麟洋」挺住壓力，20比18拚出2個賽末點，最後亞迪安托掛網失誤，「麟洋」直落二收下勝利。