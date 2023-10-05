花旗上調中國今年經濟增長預期，由原先估計的4.7％上調至5％，認為中國經濟已經觸及明確的周期底部。

綜合香港商業電台等報導，花旗預期，零售銷售和工業增加值有望改善，而出口萎縮幅度也應會收窄，關鍵焦點在於信貸需求是否回升，企業長期貸款值得關注，服務價格的動能要觀察十一黃金周期間的出行。

花旗估計中國第三季經濟增長年增4.3％，第四季增長5％。

花旗經濟學家表示，此前，出於對政策的失望而下調了對中國的GDP預測，並補充說，自8月底以來，由於一些房地產寬鬆措施，政策動力明顯超出預期。