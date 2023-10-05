食藥署證實，桃園新興冷凍食品公司將美國豬與加拿大豬組合為火鍋肉片，卻將產地標為加拿大。國民黨台北市議員徐巧芯表示，中央政府無法好好監督食安議題，她「不想再相信中央了」，地方政府應執行更縝密的稽查。她強調，就像疫苗和雞蛋問題一樣，公開透明是前提，民進黨執政將近8年，卻出了很多紕漏，讓地方收爛攤子。

徐巧芯指出，市面上如早餐店漢堡排，甚至是月餅使用的豬油等，一般市民根本無從查核肉品來源，而中央久久才公布一次，許多已經被民眾吃下肚，根本無法防範這些產品流入市面。她說，如同疫苗及雞蛋，是由台中市政府率先稽查，中央消極，地方政府更應該積極稽查，保障人民食品安全。

徐巧芯表示，如這次高端流感疫苗，就是政府把高端廠牌名聲弄臭，才導致民眾不信任，她贊同台中市政府率先公開疫苗施打品牌，以及後續台北市、新北市等藍營執政縣市跟進的政策，她強調，重點應該是公開透明，提供民眾選擇權。

徐巧芯說，從2022年以來，許多縣市藍營執政後體制更公開透明，且市民生活水平提高有感，反之民進黨政府執政近8年，「還有辦法讓他們再做4年？」她強調，政黨輪替、國會過半不是基於政黨惡鬥，而是若民進黨執政表現不佳，就該換人做做看。