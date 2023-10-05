柯文哲於會館致詞後前往會所旁廣場之孫中山遺像獻花致意。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯「羅省中華會館」拜會。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲出訪美國第4天，於美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯「羅省中華會館」拜會。僑胞向柯文哲喊話，柯與國民黨總統參選人侯友宜合作，互相讓一步就會好。

羅省中華會館前身為「衛良公所」，超過一世紀以來照顧遠渡重洋前往美國打拼的華人，是當地華人社會的精神支柱。

柯文哲到訪受到中華會所代表們熱烈歡迎，紛紛致詞表達支持，幾位代表皆祝福柯文哲2024大選順利，成功完成第4次政黨輪替，保護台灣長治久安、台海和平。柯文哲於會館致詞後前往會所旁廣場之孫中山遺像獻花致意。

羅省中華會館副監事長林鐘博說，民進黨這幾年搞到兩岸關係非常緊張，如果再投民進黨就會引爆火藥桶，衷心希望柯文哲這次能夠馬到成功，能夠達到台灣中華民國的政黨輪替，祝福柯文哲當選。

羅省中華會館顧問馬國威表示，「假使這一次只是國民黨，不可能有勝利，一定要柯市長、侯市長兩個人合作，各個互相讓一步就會好，也會成功」，民進黨最近也出了事情，蛋、疫苗都出事情，柯文哲也講過，貪汙、什麼東西都來，大家都忍受不了，要把民進黨抓下台，再做4年不得了，台灣一定翻過來。