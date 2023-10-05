只顧墓碑不顧機車！彰化縣鹿港衛生所前大榕樹昨天因強風及根部病變倒塌，不但讓原本包在樹根的一塊「甲子年」墓碑重見天日，倒塌的大榕樹還壓到1部機車，被害車主目睹鹿港鎮長許志宏率員清理時，雖小心翼翼顧著墓碑，但卻讓怪手粗暴開挖，將其機車搞到幾乎全毀，當場不斷驚呼「天啊，我的機車，儍眼！」
被害車主指出，小犬颱風還沒有來 她的愛車先被鎮長鹿港鎮長許志宏毀掉了。昨天中午鹿港衛生所前面的大樹因承受不住狂風吹襲倒塌，她的愛車同時也被壓倒在樹下，當時前往查看時，她的愛車車身尚完整，看似等待樹木移走後，經修理尚可繼續騎乘。
不料，大約昨天下午1點，鎮長許志宏帶著鎮公所的人員前來處理，眼睜睜的看著他們使用怪手粗暴的刮破她的愛車，讓她的愛車變成不堪使用的廢鐵。
她當下不斷驚聲尖叫，鎮長只冷淡的回應「就是要這樣處理啊」；她反問鎮長「若今天是您的愛車，還會這樣處理嗎？」
被害車主表示，她只想了解為什麼要硬生生將她的愛車毀了，不能使用其他方法移樹嗎？她的愛車雖然已有10幾年車齡，但車況很好，是她平日的代步工具，希望該負責任的人不要想踢皮球、推卸責任，懇請相關民代協助後續賠償問題。
鹿港鎮長許志宏僅透過鎮公所書面回應指出，基於鎮民通行安全考量，公所團隊協助鹿港鎮衛生所處理倒塌樹木的緊急處置，後續機車損毀問題，公所已轉知權責單位衛生所接手協助民眾處理。
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