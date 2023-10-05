國家實驗研究院與國家太空中心執行國科會政策，與國立台灣科學教育館合作，在科教館8樓扇形展場辦理的「科學家的秘密基地」科普展，自今年3月開展以來，已吸引3萬多人入場參觀。4日更換部分展品後重新開展，期能讓參觀民眾對國家級研究單位的科研工作有更廣泛的認識，也從中學習有趣的科學知識。

「科學家的秘密基地」位於科教館8樓東南側扇形展場，分為「實驗基地」、「探測基地」和「智慧基地」三區，每一區均包含兩大展示主題。

此次新展出的是實驗基地的國震中心與動物中心，以及探測基地－半導體中心的展品。實驗基地－國震中心在展場的入口處，此展區解說房屋的耐震原理，包含軟弱層的成因以及一般樓房耐震不足的原因。

旁邊是實驗基地－動物中心，動物中心培育各種實驗動物，這些實驗動物是藥物安全的守門員，也是科學家重要的工作夥伴，一起參與各種疾病機制探討與醫療方法開發的戰役，守護許多生命。

進入探測基地－半導體中心，觀眾可以透過互動遊戲機台，模擬體驗半導體工程師的日常生活；還有用Sensing Cube感測方塊設計的乒乓接球和水果接接樂遊戲，透過這些有趣的遊戲，幫助觀眾認識我們是如何透過半導體科技建構的智慧產品，享受到智慧便利的生活。

半導體中心之後，是探測基地－太空中心，這裡安裝了縮小版衛星地面接收站以及福爾摩沙一、二、三、五、七號等比例縮小的衛星模型，由觀眾擔任地面接收站操控員，透過搖桿搖控地面接收站的天線盤面角度，對準高掛的福爾摩沙衛星，即可接收來自人造衛星的訊息。

之後來到智慧基地－科政中心，在這裡，觀眾可以透過多媒體互動遊戲，在答題的過程中，學習到「PRIDE政策研究指標資料庫」裡的豐富知識，而對我們的世界現況建立基本認識。

最後一站是智慧基地－國網中心，這裡不但有國內最先進的AI超級電腦「台灣杉二號」的實體模型，也藉由影片以及開箱超級電腦，讓觀眾進一步認識超級電腦及其對生活的幫助，並親眼看到超級電腦是如何組成的。