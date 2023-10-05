周四香港恆生綜合指數早盤升81點或0.5%，為17277點。國企股(H股)升0.6%。科技指數漲0.9%。

網路科技股集體走高，騰訊升0.8%，阿里巴巴漲0.2%，網易和美團漲逾1%。

汽車股上漲1.98%，為表現最好的板塊。小鵬汽車升5.7%，蔚來升3.6%，比亞迪漲1.9%。

友邦保險升0.8%，中國平安則低開0.5%。

油價急跌，石油股走低，中石油跌逾2%，中海油跌1.4%。