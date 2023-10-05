小犬颱風來襲，雲林縣沿海地區多處高壓電線遭強風吹斷，自4日晚間起陸續停電，累計最多達3萬餘戶，5日上午10點已有1萬餘戶恢復供電，尚有2萬餘戶停電中，台電雲林區營業處目前已動員200餘名工程人員與承攬商，出動工程車17輛、升空車21輛、吊臂車10輛，全力進行風災電力修復。

小犬颱風停電區域包括雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林等沿海鄉鎮，以及崙背、二崙、元長、褒忠等平原區，台電人員持續全力搶修中，預期5日可恢復供電。

雲林區營業處表示，為增進搶修效率，台電公司與雲林縣政府加強聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表、重要用戶建立聯絡管道與機制，一旦發現災情搶修需要，立即向雲林縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路。

雲林區營業處指出，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先安排人員搶修，所以無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候，多多體諒。