一名年約70歲男子近期出現噁心、想吐等情況，起初以為是胃不適所致，但服藥後仍未緩解，於是前往急診求助。經初步檢查，也做了心電圖，並未發現問題，打針後以為沒事了，沒想到抽血報告出來，顯示心臟有異常，進一步檢查發現心臟3條大血管幾乎快斷掉，情況相當嚴重。醫師提醒，心臟疾病有很多非典型症狀，包含上腹疼痛、消化不良、噁心嘔吐、呼吸不順、虛弱失眠等都是值得注意的警訊。

心臟內科醫師陳冠任在《健康好生活》節目中提到，該名70多歲患者因連續2、3天出現噁心、想吐情況到急診室求診，急診室醫師一見到患者就相當警覺，除了抽血，也做了心電圖，卻未發現問題，於是先打了止痛針，大約1小時後，患者覺得身體情況有好轉，醫師也想著可讓對方先返家，後續門診追蹤即可。

此時抽血報告出爐，陳冠任說，在心肌酵素數值方面，竟出現超過5的數字，正常值應是0.05以下，比標準多了100倍，而該患者的狀況也急速惡化，最後直接住院治療。醫師說明，此數值高也代表著病人可能患有心肌梗塞。

至於為何心電圖無法檢查出來？陳冠任解釋，心肌梗塞分成2種類型，一種可由心電圖看出，那是最為嚴重的；另外一種心電圖無法確認，需要靠抽血分辨，但也很危險，也要趕快住院。

後續病人進行更詳細的檢查，陳冠任說，該患者心臟3條大血管幾乎快斷掉，情況相當嚴重。治療後，病人長期以來的噁心嘔吐、胃不適感也逐漸改善。然而，由於病人患有糖尿病，神經較不敏感，因此許多症狀感受較不明顯。

談及心臟病，多數人會想到胸痛，其實還有很多非典型症狀，陳冠任指出，像是心臟鄰近部位有轉移性疼痛、上腹疼痛、消化不良、腹脹、噁心嘔吐、呼吸不順、呼吸急促、頭昏眼花、極度疲勞及虛弱、失眠、焦慮等都是值得注意的警訊。但他也提醒，不是有上述狀況就要看心臟科，應先諮詢相對應的專科醫師，如果經過檢查未能找出問題，那麼再考慮是否是心臟異常。