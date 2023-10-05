一名網友「Funnyman」近日在推特上分享影片，公司一位女同事帶「情趣按摩棒」來上班，邊工作邊按摩肩頸，爆笑畫面吸引400萬人觀看，引起網友熱烈討論，不少人笑歪直呼，看起來好像真的很舒服。

推特帳號「Funnyman」近日發布一則影片，公司一位女同事帶著一支藍紫色的「按摩棒」來上班，工作過程中直接拿起來按摩肩頸，讓原PO忍不住笑說「好工具！」

從影片中可見，一個短髮的女同事，穿著深綠色的帽T坐在座位上，一下子抬頭看電腦螢幕，一下子又低頭滑手機，右手則拿著藍紫色的按摩棒，按摩肩頸與臉頰，直到影片最後才發現自己被偷拍了。

短短14秒的影片，吸引400多萬人朝聖，3.3萬人狂讚。不少網友笑歪留言說，「最棒的按摩」、「看起來好像真的很舒服」、「感覺好像真的很舒服，或許我該買一個來看看」、「當她發現被偷拍的表情超經典」、「這個影片我重複看了1小時」。